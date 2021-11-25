25 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
цирк, реконструкция (2018) | Фото: Накануне.RU

Капитальная реконструкция Екатеринбургского цирка продлится до конца 2024 года

Стало известно, как будет проходить капитальная реконструкция Екатеринбургского цирка. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала директор департамента по строительству объектов культуры ППК "Единый заказчик" Наталья Зарубина.
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По ее словам, ожидается полное переоснащение здания цирка.

"Количество зрительных мест мы постараемся сохранить - всего их 2,5 тысячи. Недавно мы провели конкурс и подписали государственный контракт на производство проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ. Их будет выполнять одна организация", - рассказала Зарубина.

Она отметила, что сейчас проводится "рекогносцировка на местности".

"Мы приступаем к инженерным изысканиям, чтобы сделать качественную проектную документацию. В здании цирка будут применяться новые технологические решения - такая система проведения мероприятий, как цирковой конвейер", - уточнила Наталья Зарубина.

Она добавила, что комплексная реконструкция продлится до конца 2024 года. По словам Зарубиной, только после обследования здания станет понятно, какие сложности могут возникнуть во время предстоящих работ.

Ранее сообщалось, что здание Екатеринбургского цирка собираются реконструировать за 2,3 млрд рублей.



Теги: цирк, реконструкция, Екатеринбург



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