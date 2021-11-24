"Аллергии, скрытые пороки, хронические болезни. Прежде чем прививать детей от ковида, их нужно досконально обследовать"

Прежде чем ввести детскую вакцинацию на территории Свердловской области, необходимо организовать системный подход к качественному обследованию детей на предмет хронических и других заболеваний. Об этом Накануне.RU заявил президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев, комментируя новость о регистрации "ГамКовидВак-М".

Напомним, что сегодня на совещании у президента России вице-премьер Татьяна Голикова объявила о регистрации вакцины для детей в возрасте 12-17 лет. По закону для профилактической вакцинации, для детей до 15 лет потребуется информированное согласие родителей или опекунов, с 15 лет – информированное согласие самого ребенка. Однако Жабреев сомневается, что вакцинация детей действительно будет по согласию, а не пойдет по пути "добровольной" вакцинации остального населения. Основными причинами беспокойства является большое количество детей с хроническими заболеваниями и неготовность системы здравоохранения прививать маленьких пациентов.

"А вот здесь опасно, как и с пенсионерами. Приводится много статистик, что с разными заболеваниями детишек рождается очень много. Это не обязательно, что родители вели какой-то неправильный образ жизни: это и экология, и генетика, но тем не менее их колоссальное количество. В ходе работы я столкнулся с тем, что мы не могли детей-аллергиков направить в нужный садик по месту жительства, где есть специальное для них питание. Даже через комиссии мы не могли в такие садики протолкнуть детей, а что мы хотим от вакцинации? Если введут вакцинацию, но не будут иметь возможности провести полное медицинское свидетельство по живому организму ребенка? Если они не залезут прямо внутрь каждого и не изучат печень, почки, сердечко и всю иммунную систему, а просто будут ставить? Не дай Бог! Это ребятишки: это молодой организм, у кого-то еще не сформирована иммунная система, у кого-то хронические болячки, которые могут проявиться только с возрастом. Посмотрите, сколько объявлений о помощи детям - даже государство не может помочь, потому что это колоссальные суммы. Некоторые лекарства и операции можно сделать только за рубежом, и неужели все это не будет учитываться? Уже с возрастом выяснится, что у ребенка онкология, а они ему прививку уже поставили. Но разве это нормально?" - рассуждает Жабреев.

По его словам, многие родители от страха будут готовы дать согласие на вакцинацию, не задумываясь о последствиях. Остальные же встанут в оборону, однако может быть так, что не будут иметь возможность водить ребенка в образовательные учреждения и кружки. Именно с такими ограничениями добровольная вакцинация превратится в "вынужденную", однако с обследованием ребенка могут возникнуть проблемы. В связи с этим, по мнению Жабреева, Минздраву следует пойти по принципу не поголовного вакцинирования, а индивидуального подхода к каждому маленькому пациенту. Однако хватит ли правительству для этого как финансовых, так и людских ресурсов - остается под вопросом.

"Медицина должна понимать, что, в любом случае, нужно доскональное обследование: надо работать с каждым человеком, к каждому находить свой подход, но, к сожалению, ресурсов у нас таких нет. Сколько нужно медиков, которые будут заняты непосредственно приемом детей, обследовать их, получать результаты анализов, досконально изучать карту с самого рождения ребенка. Нужно сформировать палаты для тех детей, с которыми обязательно должен быть родитель, чтобы мама, в случае чего, не сидела дома и не тряслась от страха. Никто не хочет потерять близкого человека, тем более ребенка, поэтому, если такой системный, консолидированный подход будет, то с этим уже можно будет работать. Пусть будет поменьше прививок, но побольше порядка, чтобы мы знали точное количество детей с определенными заболеваниями, привязанных к определенной больнице и которых нельзя прививать, и знали, чем лечить ребенка в случае чего", - пояснил глава родкомитета Урала.

Напомним, что в гражданский оборот детская вакцина должна поступить уже в декабре этого года. Владимир Путин обратил внимание Голиковой на то, что другие страны, в частности – Китай, уже разрабатывают вакцины для детей от двух лет. Глава государства поручил разработать в России такую же вакцину. Он добавил, что вакцинация должна быть добровольной, но в наличии в стране такая вакцина для желающих должна быть.