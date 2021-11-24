Путин поручил разработать вакцину от коронавируса для детей от двух лет

Вакцина от коронавируса "ГамКовидВак-М", разработанная НИЦ им. Гамалеи для детей в возрасте 12-17 лет, сегодня будет зарегистрирована, сообщила на совещании у президента России вице-премьер Татьяна Голикова.

По закону для профилактической вакцинации детей до 15 лет потребуется информированное согласие родителей или опекунов, с 15 лет – информированное согласие самого ребенка.

Голикова подтвердила, что в эту волную пандемии заболеваемость среди детей "существенно выше, чем в прошлую волну".

В гражданский оборот детская вакцина должна поступить в декабре этого года.

Владимир Путин обратил внимание Голиковой на то, что другие страны, в частности – Китай, уже разрабатывают вакцины для детей от двух лет. Глава государства поручил разработать в России такую же вакцину. Он добавил, что вакцинация должна быть добровольной, но в наличии в стране такая вакцина для желающих должна быть.