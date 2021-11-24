24 Ноября 2021
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Общество За рубежом
Роман Абрамович (2018) | Фото:Mark Freeman/flickr.com/photos/46357488@N00

Абрамович выиграл суд по делу о клевете в книге "Люди Путина"

Российский миллиардер Роман Абрамович выиграл суд в Лондоне по делу о клевете в книге "Люди Путина".

Бизнесмен подал иск против издательства HarperCollins в марте. Ранее представитель российского бизнесмена сообщил, что иск связан с ложными утверждениями о коррупции и покупке футбольного клуба "Челси".

Как сообщает The Mirror, Высокий суд Лондона признал клеветническим утверждение о том, что Абрамович купил футбольный клуб по указанию президента России Владимира Путина с целью получения влияния на Западе.

Также иски к издательству в марте-апреле подали совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман, глава совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен, бизнесмен Шалва Чигиринский, корпорация "Роснефть", сообщала газета Financial Times. Все они так или иначе фигурируют в книге. HarperCollins достигло соглашения с Фридманом и Авеном, издательский дом согласился принести извинения.



Теги: роман абрамович, люди путина, клевета



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