МИД: Москва не видит большой разницы между ЕС и НАТО

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что из-за агрессивного позиционирования и милитаризации Европы Россия не видит большой разницы между ЕС и НАТО. И "разрешить" Украине вступить в ЕС, - это практически то же самое, что и в НАТО.

По его словам, Москве необходимо решение, обеспечивающее принцип неделимости безопасности, при котором страны не могут укреплять свою безопасность за счет других.

Ранее в Кремле отмечали, что вступление Украины в ЕС является ее суверенным правом. Однако Москва категорически против вступления Украины в НАТО, называя это одним из условий мирного соглашения.

Характерно, что и в Киеве не отделяют ЕС от НАТО и стремятся в оба блока одновременно. Так, Зеленский после саммита "коалиции желающих" накануне снова заявил о желании вступить в НАТО и ЕС, а членство в этих блоках назвал лучшей гарантией безопасности. И такие гарантии должны включать размещение на территории Украины военных баз и вооруженных сил США и стран Европы аналогично статье 5 НАТО. Притом что конституция Украины не допускает размещения на территории страны иностранных военных баз. Россию этот вариант категорически не устраивает, неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин. Вероятно, комментарий МИД РФ является реакцией на заявление Зеленского.