Опять? Екатеринбург вновь на несколько дней останется без воды

В ноябре столица Урала в очередной раз останется без воды на несколько дней. О грядущих отключениях предупредила Екатеринбургская теплосетевая компания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, ограничение горячего водоснабжения ожидается с 23 по 27 ноября.

"Причиной стал ремонт сторонней организации трубопровода холодной воды и сокращение ее подачи на Среднеуральскую ГРЭС. Станции не хватает воды, чтобы нагреть и обеспечить горячее водоснабжение потребителей в полном объеме", - пояснили в компании.

По данным ЕТК, ограничения горячего водоснабжения коснутся части домов в микрорайонах Уралмаш, Эльмаш, Пионерский и центральных районах города. Управляющие компании и ТСЖ уже получили уведомления.

"Уточнить, попадает ли ваш дом под ограничения, можно в вашей управляющей компании (ТСЖ). Как только МУП "Водоканал" завершит ремонт и возобновит подачу воды на Среднеуральскую ГРЭС, горячее водоснабжение будет восстановлено", - заверили в компании.

Напомним, минувшим летом и осенью Екатеринбург уже сталкивался с ситуацией, когда воды в кранах горожан не было по несколько дней, а то и недель. Накануне врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов начал знакомство с инфраструктурой "Водоканала". Он лично посетил МУП и признал, что качество воды – "больная тема для жителей".