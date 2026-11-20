Конфискованная у экс-начальника УКС администрации Перми квартира передана государству

Бывший начальник УКС администрации Перми Ирина Чиркова отбывает шестилетнее лишение свободы в костромской ИК-8 для бывших судей и правоохранителей.

Об этом стало известно 19 ноября на заседании Ленинского районного суда Перми, где сняли арест с ее купленной на взятку квартиры за 5,45 млн рублей. Жилье зарегистрировано в собственность РФ и может быть передано очередникам, сообщает "Новый компаньон".

Напомним, по версии следствия, в июле 2022 года Чиркова получила взятку за покровительство бизнесмену Сергею Микову, чья компания реконструировала манеж "Спартак", Дворец молодежи и ледовую арену "Здоровье" по муниципальным контрактам на 1,35 млрд рублей. Деньги передали дочери чиновницы. В декабре 2025 года суд признал Чиркову виновной в получении особо крупной взятки и назначил шесть лет колонии общего режима, штраф 16,35 млн рублей и конфискацию квартиры.

На 19 ноября 58-летняя Чиркова оплатила из штрафа лишь 8,19 тыс. рублей (0,05%). С учетом времени в СИЗО она уже отбыла половину срока и вправе просить о смягчении вида исправительного учреждения, а через год - об УДО.