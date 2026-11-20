Фонд святой Екатерины подарил Свердловскому областному госпиталю ветеранов войн новый микроавтобус

Госпиталь давно нуждался в таком транспортном средстве для перевозки пациентов в филиал «Снежинка» в г. Первоуральск. Ежедневно госпитальный транспорт курсирует между двумя городами, доставляя вновь поступивших пациентов в «Снежинку», а тех, кто нуждается в высокотехнологичной диагностике — в основное здание госпиталя на Соболева, 25.

«В юбилейный год госпиталь получил замечательные подарки — сначала микроавтобус от министерства здравоохранения Свердловской области, а теперь от Фонда святой Екатерины. Наш автопарк давно нуждался в обновлении и теперь благодаря новой автотехнике создан необходимый запас прочности. Мы очень благодарны Фонду, для нас иметь надежный транспорт жизненно важно, теперь наши любимые пациенты будут с комфортом добираться до места своего лечения», — поблагодарила Фонд святой Екатерины начальник госпиталя Валентина Ямпольская.

Пациенты «Снежинки» — ветераны и члены их семей, а также ветераны войны и труда, многие из которых с сопутствующими заболеваниями и они, безусловно, оценят и сам удобный микроавтобус, подаренный Фондом и его оснащение: в салоне установлен дополнительный кондиционер.

«Фонд святой Екатерины принял решение поддержать высокопрофессиональных специалистов госпиталя для ветеранов войн в юбилейный год. Автопарк клиники давно нуждался в таком автомобиле, и этот подарок стал одним из этапов реализации программы по поддержке медицинской сферы Екатеринбурга и Свердловской области», — прокомментировала передачу нового автобуса заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.