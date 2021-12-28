Издатель "Людей Путина" внесет изменения в книгу по требованию Усманова

HarperCollins - издатель книги "Людей Путина" по требованию российского бизнесмена Алишера Усманова согласился внести изменения.

Речь идет о фрагментах о работе миллиардера в структурах "Газпрома" и отношениях с британской элитой. По словам представителей предпринимателя, договориться о правках удалось без суда, предоставив "убедительные доказательства". Он заявил, что в первом издании книги, которое вышло в 2020 году, были представлены "недостоверные сведения" о том, что Усманов якобы использовал свое положение в "Газпроме" для приобретения активов и увеличения своего состояния.

В исправленном издании также содержится опровержение утверждений, что миллиардер пытался "подкупить" британскую элиту или "проникнуть" в нее, устанавливая неформальные контакты с ее представителями, сообщает РБК.

Ранее на HarperCollins подали в суд экс-губернатор Чукотки, миллиардер Роман Абрамович, а также совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман, председатель совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен.

Абрамович в том числе оспаривал утверждения автора книги о том, что он якобы купил клуб "Челси" по приказу президента России Владимира Путина, а также о том, что он якобы "кассир" российского лидера. Спор Фридмана и Авена с изданием был связан с тем, что в книге были фрагменты, в которых говорилось об их предполагаемых связях с КГБ в конце 80-х годов. Издание урегулировало спор с тремя бизнесменами, принесло извинения и внесло правки в книгу.

Книгу "Люди Путина", которая вышла в 2020 году, написала Кэтрин Белтон — бывший корреспондент Financial Times.