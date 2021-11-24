24 Ноября 2021
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Общество В России
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Шесть регионов России близки к коллективному иммунитету в 80% - Голикова

Только шесть российских регионов близки к тому, чтобы получить коллективный иммунитет от коронавируса в 80%. В среднем же сейчас этот показатель составляет в России 50,4%, рассказала на совещании у президента России вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Севастополе, Тыве, Карелии и Чукотке ситуация близка к 80% - 80% там вакцинированы хотя бы одним компонентом. Соответственно, через три недели эта цифра будет окончательной. Близки к эти показателям Москва и Липецкая область. Также она назвала регионы-аутсайдеры – это Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставрополье, Томская область, Камчатка, в этих регионах уровень коллективного иммунитета не превышает 36%.

Вице-премьер добавила, что в стране нет серьезного снижения уровня смертности. Ежедневно умирает более тысячи человек. "Это серьезная, драматичная статистика. Уходят из жизни преимущественно люди в возрасте 65+. Абсолютное большинство из них не привиты", - отметила Голикова.

На текущей неделе заболеваемость COVID-19 в целом по стране снизилась на 6,1%. На три столичных региона – Москвы, Московскую область и Санкт-Петербург – приходится теперь около 20% заболевших, хотя еще две недели назад их доля составляла около 30%.

В 18 регионах наблюдается повышение заболеваемости, хотя на прошлой неделе таких регионов было 33. В пяти регионах превышен среднероссийский уровень заболеваемости. В возрастной группе 65+ заболеваемость на 24% выше, чем в среднем по всем возрастам.



Теги: татьяна голикова, заболеваемость, смертность, коллективный иммунитет



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