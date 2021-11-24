24 Ноября 2021
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экспресс-тест на антитела к коронавирусу (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Чувашия готова к выдаче QR-кодов всем, у кого высокий уровень антител к коронавирусу

В Минздраве Чувашии отчитались о "бесперебойной работе" алгоритма по выдаче QR-кода всем гражданам, имеющим антитела, а не только тем, кто поставил прививку или переболел менее полугода назад. Ранее решение о внедрении такой системы принял глава республики Олег Николаев.
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"Разработан проект алгоритма принятия решения о включении указанной категории граждан в региональный регистр переболевших для генерации кода", - сообщили в республиканском Минздраве.

"Алгоритм разработан, протестирован и работает бесперебойно. После согласования с Минздравом России и Роспотребнадзором мы готовы как пилотный регион включить и отрабатывать механизм по выдаче сертификатов", - прокомментировал и.о. первого заместителя министра здравоохранения Чувашии Алексей Кизилов.

Решение о выдаче сертификата таким пациентам будут принимать врачебные комиссии поликлиник, которые собираются два раза в неделю (для исключения субъективного подхода) на основании подтверждения перенесенного заболевания с определением наличия иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2.

Тестирование на антитела будет проводиться в двух аккредитованных лабораториях, по международным единицам (BAU/мл). Забор крови для проведения исследования будет осуществляться в медицинских организациях по месту прикрепления пациента, сообщили в министерстве здравоохранения Чувашии.



Теги: чувашия, высокие антитела, qr-коды



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