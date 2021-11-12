14 Ноября 2021
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Коллаж, QR-код в кафе, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

В Чувашии запустят QR-коды для людей с большим количеством антител к COVID-19

В Чувашии в скором времени запустят систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител, которая поможет переболевшим получить QR-код.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил сделать это в течение недели, сообщает пресс-служба главы региона.

В Минцифры региона добавили, что нужно сформировать реестр лиц с высокими титрами антител, затем создать региональный ресурс, где гражданин может ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код.

Осуществлять проверку анализов будут специализированные аккредитованные медицинские организации. Срок действия этих антител будет определяться врачебной комиссией аккредитованных лабораторий.

На федеральном портале Госуслуг QR-код отображаться не будет, он будет иметь силу только на территории Чувашии.

Ранее в Госдуме предложили создать реестр граждан, имеющих антитела к коронавирусу, но при этом не обращавшихся к врачу или переболевших бессимптомно. Соответствующее предложение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко направил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Вариант с выявлением антител и внесением в реестр был бы также актуален для людей, привившихся иностранными вакцинами, не признанными в России, но создающими иммунитет. Не сообщается, за чей счет у граждан будут определять наличие антител. ПЦР-тесты за счет ОМС сейчас предусмотрены только для людей с симптомами коронавируса.

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Теги: чувашия, антитела, QR-коды



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