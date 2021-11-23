24 Ноября 2021
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Общество В России Москва
Михаил Мишустин (2020) | Фото: пресс-служба правительства России

Мишустин обещал продумать QR-коды для обладателей антител к COVID-19

Глава российского правительства Михаил Мишустин обещал продумать предложение о введении QR-кодов для обладателей антител к коронавирусу. Эти граждане в силу разных обстоятельств не имеют ни справки о вакцинации, ни о перенесенном заболевании, но защищены иммунитетом от вируса.

Выдавать QR-коды таким гражданам на совещании предложил губернатор Амурской области Василий Орлов. Он отметил, что разработка такого правила на федеральном уровне позволит снизить негативную реакцию россиян и общественный резонанс вокруг темы вакцинации. По словам Орлова, решение о выдаче QR-кодов этой категории граждан помогло бы разгрузить систему здравоохранения и сократить расходы бюджета, передает РБК.

Отметим, что некоторые регионы, например, Чувашия и Камчатка, уже начали выдавать справки о наличии антител, которые приравниваются к справкам о вакцинации или перенесенном заболевании. Правда, анализ гражданину нужно сделать за свой счет в уполномоченном медучреждении.



Теги: михаил мишустин, антитела, qr-код



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