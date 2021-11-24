Полпред в УрФО Якушев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев уходит на самоизоляцию в связи заражением коронавирусом людей из его окружения. Об этом сообщили в аппарате полпреда.

"Полпред ушел на самоизоляцию в связи с выявлением случаев заражения в окружении Владимира Якушева. Полпред продолжает работать и контролировать выполнение своих поручений дистанционно", - сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что пресс-конференция, которая должна была пройти в Москве с участием Якушева, переносится. О дате будет сообщено дополнительно.