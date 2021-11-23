На Камчатке будут принимать справки о наличии антител наравне с QR-кодами о вакцинации

Камчатка стала вторым регионом России (после Чувашии), где наравне со QR-кодами о вакцинации и перенесенном коронавирусе будут принимать справки о наличии антител к возбудителю COVID-19.

В регионе начали работать комиссии по выдаче справок о наличии (или отсутствии) антител.

"Данная услуга платная, так как она не предусмотрена территориальной программой государственных гарантий. Человеку необходимо обратиться либо в кассу, либо в регистратуру лечебного учреждения для заключения договора об оказании платных услуг. После получения результатов анализа лечебное учреждение выписывает справку о наличии или отсутствии антител к коронавирусной инфекции", - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с коронавирусом.