23 Ноября 2021
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экспресс-тест на антитела к коронавирусу (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

На Камчатке будут принимать справки о наличии антител наравне с QR-кодами о вакцинации

Камчатка стала вторым регионом России (после Чувашии), где наравне со QR-кодами о вакцинации и перенесенном коронавирусе будут принимать справки о наличии антител к возбудителю COVID-19.

В регионе начали работать комиссии по выдаче справок о наличии (или отсутствии) антител.

"Данная услуга платная, так как она не предусмотрена территориальной программой государственных гарантий. Человеку необходимо обратиться либо в кассу, либо в регистратуру лечебного учреждения для заключения договора об оказании платных услуг. После получения результатов анализа лечебное учреждение выписывает справку о наличии или отсутствии антител к коронавирусной инфекции", - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с коронавирусом.



Теги: камчатка, антитела, справка, анализ, qr-код



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