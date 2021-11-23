Китайский посол в Южной Корее призвал к заключению мирного договора по итогам Корейской войны
Китайские дипломаты впервые заявили о готовности Пекина к заключению мирного договора по итогам Корейской войны. Посол КНР в Южной Корее Син Хаймин в интервью местным СМИ напомнил, что Китай является важной стороной в делах на полуострове и участником перемирия, подписанного в Пханмунчжоме в 1953 г.
Напомним, именно по результатам этого перемирия прекратились боевые действия, длившейся три года Корейской войны. Однако полноценный мирный договор не заключен до сих пор. Война разгорелась в 1950 г. между Пхеньяном и Сеулом, пытавшимися создать на полуострове единое государство. Вскоре на стороне южан выступил контингент ООН, в основном представленный американскими войсками, а северян поддержали китайские народные добровольцы, а также советские лётчики и военные специалисты.
В этой связи до сих пор существуют разные взгляды на то, кто именно должен подписывать мирный договор. В КНДР считают, что в 1950-53 гг. Северная Корея воевала с США, а партнёров Пентагона по линии ООН и южнокорейские войска считает "американскими марионетками". Поэтому вести переговоры и заключать мир северокорейцы намерены только с Соединёнными Штатами. В Вашингтоне не считают себя стороной конфликта, отмечая, что американский контингент был лишь частью войск ООН. В Южной Корее считают разумным заключить трёхсторонний договор КНДР - Республика Корея - США, либо четырёхсторонний с участием Китая. Китайские солдаты во многом смогли предотвратить полный захват Корейского полуострова американскими войсками. При этом погибло около 400 тысяч народных добровольцев. Однако Пекин всегда подчёркивал, что в Корее действуют именно добровольцы, а не части Народно-Освободительной армии. С другой стороны, в те годы на Западе не признавали КНР как легитимное государство, поэтому тогда не велось и речи об участии Пекина в возможном мирном договоре.
Теперь Син Хаймин заявил, что заинтересованные стороны должны поддерживать контакты и консультации с Китаем по таким вопросам, как продвижение мирных переговоров на полуострове и издание декларации о прекращении войны. По его мнению, заключение мира - основной вопрос, который нужно решить на полуострове.
"Ключевая проблема - это отсутствие доверия между всеми сторонами, застой в диалоге между КНДР и Соединенными Штатами", - подчеркнул дипломат и выразил надежду на то, что все стороны предпримут конкретные действия по содействию улучшению своих отношений.