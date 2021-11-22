22 Ноября 2021
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Гринвич четвертая очередь торговый центр молл тц трц эскалатор (2014) | Фото:Накануне.RU

В Ивановской области отменили QR-коды для посещения торговых центров

Пока в Татарстане в прямом смысле слова с боями вводят QR-коды в общественном транспорте, в Ивановской области власти пошли на ослабление ограничений. Так, гражданам разрешили посещать торговые центры без предъявления QR-кодов и справок, также можно проводить конгрессные мероприятия численностью до 250 человек, сообщила зампред правительства региона Ирина Эрмиш. Правда, у всех участников мероприятий с такой численностью должны быть QR-коды или справки, а при организации должен соблюдаться масочный режим и социальная дистанция.

В регионе с 13 ноября заболеваемость немного снижается или держится стабильно, чего, правда, нельзя сказать о смертности от коронавируса.



Теги: ивановская область, qr-коды, торговый центр, ограничения



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