В Ивановской области отменили QR-коды для посещения торговых центров

Пока в Татарстане в прямом смысле слова с боями вводят QR-коды в общественном транспорте, в Ивановской области власти пошли на ослабление ограничений. Так, гражданам разрешили посещать торговые центры без предъявления QR-кодов и справок, также можно проводить конгрессные мероприятия численностью до 250 человек, сообщила зампред правительства региона Ирина Эрмиш. Правда, у всех участников мероприятий с такой численностью должны быть QR-коды или справки, а при организации должен соблюдаться масочный режим и социальная дистанция.