22 Ноября 2021
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Происшествия Приволжский ФО В России
Кондуктор автобуса в Казани жалуется, что пассажиры ей грубят и отказываются показывать QR-коды (2021) | Фото: telegram-канал ТАТМЕДИА / t.me/tatmediaofficial

В Казани мужчина брызнул кондуктору в лицо баллончиком на требование предъявить QR-код

В Казани мужчина без QR-кода сломал женщине-кондуктору нос. Об этом сообщает Telegram-канал "ВТП/В Татарстане поймут".

Нападение на кондуктора произошло в автобусе №43. Молодой человек показал чужой проездной, а когда его попросили оплатить проезд, начал ругаться матом и ударил женщину по лицу.

Пострадавшую доставили в больницу, у нее диагностирован перелом носа.

Еще один мужчина брызнул в работника общественного транспорта перцовым баллончиком. Пассажира попросили предъявить QR-код о прохождении вакцинации, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, в общественном транспорте Татарстана с 22 ноября начало действовать требование о QR-кодах о вакцинации от коронавируса, справке о перенесенном заболевании или медицинских противопоказаниях к прививке. Не обходится без скандалов, несмотря на то, что жители были заранее предупреждены о новых правилах. Утром из метро и трамваев в Казани высадили 500 человек – у них не было QR-кода.



Теги: казань, qr-коды, транспорт



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