На Ямале директору интерната, откуда сбежал воспитанник, вменили несоответствие занимаемой должности

Окончена проверка обстоятельств побега воспитанника "Антипаютинской школы-интерната", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

Напомним, несовершеннолетний покинул школу 1 ноября. До сих пор неизвестно, где он находится.

Проверка выявила нарушения в работе образовательной организации и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Они, как полагает прокуратура, самоустранились от должного контроля за поведением несовершеннолетнего, состоящего на профилактических учетах, соблюдения его прав и законных интересов. Среди нарушений – работники образовательной организации не соблюдали порядок отпуска детей из интерната, с опозданием сообщили в правоохранительные органы об уходе воспитанника.

Прокурор Тазовского района Ямала внёс главе райадминистрации представление об устранении нарушений закона с постановкой вопроса о служебном соответствии директора интерната занимаемой должности. Кроме того, установлен контроль за расследованием уголовного дела о возможном убийстве ребёнка.