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Общество За рубежом
(2006) | Фото

The Spectator: Ученые нашли доказательства утечки COVID-19 из уханьской лаборатории

Издание The Spectator опубликовало материал, в котором говорится о доказательствах ученых об утечке коронавируса из лаборатории Уханя в 2019 году.

В публикации говорится, что в сентябре эксперты Франции и Лаоса обнаружили родственный Sars-CoV-2 вирус в популяции подковоносой летучей мыши. Ее колонии находятся в пещере в провинции Вьентьян на западе Лаоса, и этот вид вируса очень похож генетически на тот, что поражает человека.

Тем не менее, вирусы отличаются, говорится в исследовании. У лаосского варианта нет одного важного элемента в ключевом гене, который и делает COVID-19 настолько заразным. Речь идет о так называемом сайте расщепления фурина, то есть особом 12-буквенном сегменте генетического текста.

Позже, по информации издания, была раскрыта переписка между инвесторами из правительства США и американским фондом поиска вирусов EcoHealth Alliance. Уточняется, что специалисты обсуждали сбор вирусов у популяции летучих мышей в восьми странах Восточной Азии в 2016 - 2019 годах. В результате было принято решение об отправке собранных образцов в лабораторию в Ухане, ее финансированием занимались эти же стороны.

В письмах речь шла как о переправке данных, так и об отправке образцов - летучих мышей. Также в письмах говорится, что ученые Уханя работали вместе с коллегами из США.

Напомним, президент США Джозеф Байден поручил разведслужбам "удвоить усилия" по поиску места происхождения COVID-19 и отчитаться результатах. 12 августа CNN сообщало, что разведка США не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса. По данным источников телеканала, после трех месяцев изучения информации разведывательное сообщество склоняется к двум теориям: вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии или естественным образом перешел к людям от животных.

В конце августа разведывательные службы США представили президенту страны доклад о происхождении коронавируса. Документ не содержит четких выводов относительно того, появился ли вирус из лаборатории или возник естественным путем.



Теги: ученые, коронавирус, ухань, утечка



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