18 Ноября 2021
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Общество В России
рыбные консервы, санта-мария, продукты (2020) | Фото: https://ugra-news.ru/article/iskusstvennyy_intellekt_pozvolit_yugre_investirovat_v_naibolee_effektivnye_proekty/

Россельхознадзор предложил маркировать консервы во избежание фальсификации продукции

Россельхознадзор предложил ввести маркировку консервированной продукции животного происхождения из-за увеличения фальсификации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства. 

"Консервы маркировать необходимо. Россельхознадзор выявляет большой процент фальсификации, например, вместо указанной на маркировке сайры в состав вводится более дешевая сельдь иваси. Икру иностранного производства часто выдают за продукцию российских заводов", - рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на встрече с председателем совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаилом Дубиным.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в законодательстве не прописана обязанность производителей указывать происхождение используемого сырья, из-за чего многие из них, по разным причинам, могут закупаться сырьем за рубежом, фасовать в России и продавать как продукции собственного производства. 

С инициативой ввести маркировку согласился и ЦРПТ. Михаил Дубин сообщил, что готов совместно с Россельхознадзором работать над ее реализацией в случае, если правительство примет соответствующее решение.



Теги: Россельхознадзор, маркировка, консервы, фальсификация



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