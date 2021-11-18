Россельхознадзор предложил маркировать консервы во избежание фальсификации продукции

Россельхознадзор предложил ввести маркировку консервированной продукции животного происхождения из-за увеличения фальсификации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Консервы маркировать необходимо. Россельхознадзор выявляет большой процент фальсификации, например, вместо указанной на маркировке сайры в состав вводится более дешевая сельдь иваси. Икру иностранного производства часто выдают за продукцию российских заводов", - рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на встрече с председателем совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаилом Дубиным.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в законодательстве не прописана обязанность производителей указывать происхождение используемого сырья, из-за чего многие из них, по разным причинам, могут закупаться сырьем за рубежом, фасовать в России и продавать как продукции собственного производства.

С инициативой ввести маркировку согласился и ЦРПТ. Михаил Дубин сообщил, что готов совместно с Россельхознадзором работать над ее реализацией в случае, если правительство примет соответствующее решение.