Решение Владислава Ховалыга о снижении цены на уголь для тувинцев подтверждено арбитражным судом

Иск Тувинской горнорудной компании к региональному управлению ФАС и Службе по тарифам был отклонен арбитражным судом Тувы, передает корреспондент Накануне.RU. Таким образом, фактически была подтверждена правота властей республики, которые волевым решением ограничили аппетиты угольщиков и снизили отпускную цену на уголь для населения.

Напомним. Власти республики Тыва объявили в сентябре 2021 года о решении, согласно которому добывающая компания может продавать уголь населению республики по цене не выше 2220,1 рубля за тонну, что на 476,3 рубля дешевле прежней цены. Соответствующее постановление подписал глава республики Тыва Владислав Ховалыг.

Тогда же стало известно, что служба по тарифам выявила косвенные затраты у компании угольщиков, которые даже по самым скромным расчетам можно было бы уменьшить не менее, чем на 80 млн руб. Более того, в республиканском правительстве утверждали, что в ходе изучения ситуации с углем вскрылись факты продажи тувинского угля отдельным покупателям на внешнем рынке с щедрыми торговыми скидками. По совокупности мониторинга, специалисты пришли к выводу, что розничная цена на уголь может быть снижена без ущерба для производства на 17,7%.

Представители угольной компании не согласились с этими выводами и решениями. Был подан иск в суд, чтобы оспорить решение антимонопольщиков о признании ТГРК монополистом.

Стоит пояснить, что представление о доминирующем положении Тувинской горнорудной компании на внутреннем рынке угля УФАС вынесла в начале года. Антимонопольщики доказали, что ТГРК не имеет конкурентов внутри республики, занимает стабильно высокую долю на рынке, а потребители вынуждены покупать продукцию компании независимо от установленной цены. Также была озвучена информация о том, что имели место факты необоснованного завышения цены на уголь. Например, на себестоимость относились затраты, не имеющие прямого отношения к производству. Вместе с тем, были случаи, когда ТГРК за пределами республики продавала уголь по цене, гораздо ниже установленной для населения – по 1,7 тысячи рублей за тонну вместо 2,5 тысячи. В итоге именно признание компании монополистом дало основание региональным властям взять под контроль вопросы регулирования цены на его продукцию. И глава Тувы Владислав Ховалыг принял решение о снижении её почти на 20 % - с 2696,4 до 2220,1 рубля за тонну.

"Угольщики настаивают на сохранении и даже увеличении действующей цены. Очень сильно сомневаюсь в обоснованности этого требования. За 10 лет наш уголь и так подорожал почти в 5 раз. Хакасский почти втрое дешевле! Почему?" - пояснял свое решение Владислав Ховалыг.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве топлива и энергетики Тувы, решение арбитражного суда вряд ли остановит юристов ТГРК. Скорее всего, угольная компания продолжит тяжбу в судах различных инстанций. Однако, важно подчеркнуть, что пока идут судебные разбирательства, компания обязана продавать уголь по установленной правительством Тувы цене – 2220,1 рубля за тонну.

Отметим, что правительство Тувы мониторит ситуацию снабжения углем населения постоянно. Предпринимаются дополнительные меры по всей цепочке поступления угля в домохозяйства тувинцев с тем, чтобы сохранить его цену приемлемой для жителей.

Глава республики Владислав Ховалыг держит этот вопрос на личном контроле, в октябре он посетил один из отгрузочных пунктов, по итогам изучения технологических вопросов и обращений жителей республики, Ховалыг распорядился восстановить сеть угольных складов в районах. С их помощью правительство Тувы намерено наладить централизованные поставки топлива по контролируемым ценам на услуги перевозчиков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы республики, Владислав Ховалыг также сумел добиться разрешения Роснедр на разработку Ак-Тальского месторождения угля государственными компаниями. Добываемым топливом будут обеспечиваться только объекты ЖКХ и жители республики без права поставок в другие регионы.

Подчеркнем, что вопрос высокой цены на уголь для Тувы актуален потому, что более 90% всех домохозяйств живут в домах с печным отоплением и обогреваются углем. Республика потребляет до 370 тысяч тонн угля в год, которые добываются Тувинской горнорудной компанией.