Владислав Ховалыг держит на личном контроле вопрос снабжения углем населения. Рассматривается проект создания республиканской сети топливных складов

Региональные власти по инициативе главы республика Тыва Владислава Ховалыга предпринимают еще один шаг, который кардинально повлияет на обеспечение населения республики углем, передает корреспондент Накануне.RU. По поручению Владислава Ховалыга предполагается создать государственную сеть, которая займется организацией доставки угля из добывающих разрезов до муниципальных складов, где топливо уже будет продаваться в розницу населению.

Напомним, что глава республики Тыва в октябре лично побывал на отгрузочном пункте Чаданского разреза, куда он прибыл без предупреждения с инспекцией. После того, как 16 октября правительство Тувы приняло постановление №547, которым установило цену на каменный уголь Каа-Хемского и Чаданского разрезов в размере 2220,10 рублей за тонну, Владислав Ховалыг решил лично контролировать ситуацию.

Глава республики тогда пообщался с водителями грузовиков, перевозчиков топлива, которые рассказали, что приобретают уголь для собственных нужд, при этом рассчитывались наличными. Личное посещение отгрузочного пункта плюс анализ откликов самих тувинцев стали для региональных властей весомым аргументом в том, чтобы сделать очередной шаг по наведению порядка на внутреннем рынке каменного угля и установлению контроля за ценами на него.

Отметим, что жители республики позитивно восприняли решение правительства Тувы об установлении фиксированных цен на уголь, но отмечали, что с учётом доставки и маржи перекупщиков уголь для конкретного домохозяйства всё равно получается дорогим — в Туране больше 3000 рублей, в Сарыг-Сепе 3500 рублей, а в Бай-Тайге даже 4400 рублей за тонну.

Вопрос доступности угля в Туве более, чем актуален. В республике 88% домохозяйств используют печное отопление. А добывающая угольная компания, являясь монополистом, постоянно повышала цены на "черное золото". И в результате до принятия во всех смыслах "исторического" решения - постановления "547 - вместе с расходами на транспортировку стоимость тонны угля для жителя, к примеру, Монгун-Тайгинского района достигала 7-8 тысяч рублей, или до 80 тысяч за весь зимний запас. Для многих жителей Тувы - это неподъемные траты.



Именно социальную актуальность проблемы с углем учитывал Владислав Ховалыг, когда в июле этого года принял решение об установлении фиксированной отпускной цены на уголь, добываемый Тувинской горнорудной компанией. Причем, это решение главе Тувы пришлось принимать вопреки протестам угольщиков. Цена была снижена сразу почти на 20% - до 2220,1 рубля за тонну. Что еще важно отметить, что решения принимались на фоне стремительного подорожания цены на уголь на мировых рынках.

Эксперты, опрошенные Накануне.RU, оценивали решение властей Тувы как уникальное и безусловно позитивное для тувинцев. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития отмечал: "Снижение на 18% – это очень существенно в условиях, когда люди отапливают свои домовладения углем".

Аналитик Финансового университета Игорь Юшков назвал ситуацию "уникальной": "С точки зрения повышения и понижения цен, это история уникальная для России, потому что у нас обычно ничего не дешевеет. А тут – понижение цены", - отметил эксперт.

Глава республики после посещения отгрузочного пункта написал на страницах в соцсетях: "Лично убедился, что на разрезах уголь продают за установленную правительством Тувы цену – 2220,10 руб. за тонну. Земляки говорят, что благодаря снижению стоимости угля их семейный бюджет значительно сэкономил. Пожалуй, нет лучшего подтверждения правильности нашего решения. Примем все меры, чтобы удержать цену на уголь на доступном для населения уровне".

И вот сейчас тувинские власти принимают меры, чтобы ограничить "аппетиты" перекупщиков, которые доставляют уголь из разреза до потребителя. Перевозки в Туве осуществляют ИП и самозанятые, которые решили заработать на решении правительства.



«Я получаю десятки сообщений от граждан, которые сигнализируют о завышении цен на уголь в районах. Местные администрации откровенно недорабатывают. Народ страдает из-за их нерасторопности, этим пользуются и перекупщики. К каждому из них не получится приставить сотрудника Службы по тарифам, уполномоченной оформлять протоколы. Выход мы видим в открытии по всей республике сети государственных топливных складов. Это будет нашим вторым шагом, чтобы жители Тувы без лишних затрат могли купить уголь», - написал в своем блоге руководитель региона Владислав Ховалыг.





Глава Тувы провел совещание по «угольному вопросу» с руководителями профильных министерств и ведомств, на котором в качестве одного из вариантов влияния на угольный рынок рассматривалась возможность возвращения к советскому опыту районных и городских топливных пунктов.



Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе главы Тувы, речь идет о централизованных поставках, где райтопы и гортопы выполняли роль перевалочных баз, на которые уголь доставлялся из разрезов и затем распределялся по потребителям. То есть, можно провести аналогию с организацией работы современных магазинов, где потребитель мог бы заказать здесь для себя уголь с доставкой.

Важно отметить, что при реализации такой инициативы фактически выстраивается логистическая цепочка перевозок угля - от Каа-Хемского разреза до каждого района республики. По предварительным оценкам на это потребуется не менее 40 млн рублей. Проект предполагает создание на самом разрезе обособленного терминала для аккумулирования необходимых запасов угля, организацию погрузочных работ и оформления документов на перевозку. Площадки необходимо оснастить весовыми устройствами, погрузочной техникой, средствами коммуникации, охраны и прочим оборудованием. Угольные склады предполагается оборудовать в каждом районном центре с проведением всех необходимых мероприятий: создание забетонированных огражденных площадок хранения, обустройство административных помещений, гаражей, укомплектованных техникой, весами, системами видеонаблюдения и охраны.

Кроме того, для реализации перевозок угля с разреза до складов, и затем доставки до потребителей потребуются грузовики малой, от 4 тонн, и большой тоннажности. Общая вместимость складов рассчитана, исходя из объемов потребления угля населением республики - она составляет в среднем 360 тысяч тонн в год.

Правительство республики Тыва готово вкладывать средства в создание материальной базы складской инфраструктуры с последующей передачей их муниципалитетам. Без этой базы невозможно создать систему логистики, которая позволила бы минимизировать расходы на доставку угля до потребителя, убежден Владислав Ховалыг.

Однако, глава Тувы акцентирует внимание правительства и муниципальных служащих на том, что необходимо искать наиболее эффективные формы управления создаваемым имуществом. Первые шаги по реализации столь нужного тувинцам проекта будут сделаны уже в ноябре. В порядке эксперимента в трех районах республики решено запустить две разные модели организации поставок угля для населения.

По одному варианту топливный склад передадут в ведение министерства ЖКХ, в двух других к управлению складами привлекут объединения самих потребителей угля - в виде товарищества собственников жилья.

Какой проект сумеет обеспечить приемлемые цены и лучшее качество услуг, тот и будет взят за основу к дальнейшем реализации.