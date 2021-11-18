18 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Алексей Орлов во время передачи машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины городу (2021) | Фото: Накануне.RU

Орлов поздравил жителей Екатеринбурга с историческим днем рождения города

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил горожан с историческим днем рождения уральской столицы, который отмечается сегодня, 18 ноября. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как напомнил Орлов, именно 18 ноября 1723 года был осуществлен пробный пуск ковочных молотов завода-крепости Екатеринбург.

"От момента принятия решения до запуска завода прошло всего полгода, и это определило характер дальнейшего развития столицы Урала. Особенно интенсивно город рос в ХХ веке: по данным переписи населения 1897 года, в Екатеринбурге проживали 43 тысячи 239 человек. К 1917 году численность жителей нашего города выросла до 71 тысячи 500 человек. А к 1970 году Свердловск стал городом-миллионником", - рассказал историю города мэр.

Екатеринбург(2021)|Фото: Накануне.RU

Он добавил, что сегодня в Екатеринбурге, по официальным данным, проживает более 1,5 миллиона человек, это один из ведущих мегаполисов России, мощный финансовый и промышленный центр.

"Вектор развития города позволяет с уверенностью говорить о большом будущем Екатеринбурга и его жителей! Желаю всем крепкого здоровья, успехов, а нашему любимому городу – процветания и дальнейшего роста!", - добавил Алексей Орлов.



Теги: Орлов, день рождения, город, Екатеринбург



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