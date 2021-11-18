Губернатор Куйвашев ответил на иск против QR-кодов. Суд начнется завтра

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и его представитель Кострицкий ответили на коллективный административный иск уральских юристов об отмене п.3 Указа, вводящего, QR-коды.

Согласно 10 страницам возражений на иск, данные меры никоим образом не нарушают права и свободы человека, когда речь идет о чрезвычайной ситуации (пандемии), которая может угрожать жизни этого человека. Отметим, однако, что режим чрезвычайной ситуации не объявлен.

"Конституционный суд РФ указывает, что необходимость защиты и здоровья граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций или угрозы их возникновения, осуществление мер по борьбе с эпидемиями, по ликвидации их последствий - учитывая, что жизнь человека является высшей кассационной ценностью, без который реализация гражданских, экономических, социальных и иных прав становится во многом бессмысленна, - предполагает принятие таких правовых актов, которые не исключают возможности ограничения прав и свобод человека, в том числе и свободы передвижения, но только в той мере, в какой это соответствует поставленным целям при соблюдении требований соразмерности и пропорциональности (ст. 55, ч 3, конституции РФ). Введение ограничений, вызванных уникальным (экстраординарным) характером ситуации распространения нового опасного заболевания, является обоснованным и направленным на соблюдение баланса личных и общественных интересов с целью обеспечения санитарно-экологического благополучия населения в условиях, когда ранее принятые более мягкие меры не привели к улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки", - пояснил представитель губернатора.

Помимо этого сторона губернатора также обращает внимание на пункт "з" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, где говорится об осуществлении мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями и ликвидации последствий. При этом, согласно ч. 1 ст. 1 ФЗ распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих, также относится к чрезвычайным ситуациям, предупреждение которых соответствует ч. 2 данной статьи, а именно "комплекс мероприятий, проводимый и заблаговременно направленный на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения".

По мнению главы региона, введение на территории Свердловской области механизма использования QR-кода не может носить дискриминационный характер, поскольку не касается пола, национальности, языка, происхождения, имущества, положения места жительства и других обстоятельств, в том числе и религиозных убеждений и обусловлено только ухудшением санитарно-биологической обстановки. Помимо этого, для граждан обеспечен равный доступ для вакцинации и получения QR-кода. Также предлагается альтернатива, при которой вакцинация не нужна: предоставление гражданами медицинского документа, подтверждающего перенесение заболевания не позже 6 месяцев назад или медицинского документа с противопоказаниями к вакцинации.

В связи с этим, по мнению представителя губернатора, Указ главы региона не имеет двух основных пунктов, являющихся необходимыми для признания его недействующим, а именно:

несоответствие закону или иному правовому акту;

нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившегося в суд с соответствующим требованием.

В свою очередь юрист Иван Волков, который в том числе подавал соответствующий иск, считает, что QR-система является сегрегационной, дискриминационной и ограничивающей конституционные права людей. Юристы намереваются добиться присутствия главы региона в суде и заявляют, что готовы выйти на мировую.

Сам же Волков отметил, что Евгений Куйвашев не тот, на кого следует "спускать всех собак", поскольку он стал заложником политики. Однако на данный момент все изложенные выше ссылки на законы "вывернуты наизнанку". Единственным, по мнению юриста, является тот факт, что ограничение прав и свобод человека должно быть основано на федеральном законе, но на данный момент такого закона нет.

Суд по данному вопросу состоится 19 ноября.

Напомним, что число обратившихся в свердловские МФЦ за бумажным сертификатом с QR-кодом в последний месяц увеличилось втрое из-за сложностей с обращением с порталом Госуслуг. Многим гражданам приходится ждать код от двух до пяти недель, что сокращает полугодовую возможность посещать свободные от коронавируса места до 5 месяцев.

В свою очередь гражданам, имеющим серьезные заболевания, иногда и вовсе отказывают в справке с медотводом. Одна из женщин, пикетирующих на субботней протестной акции, собравшей не менее 300 человек, рассказала, как ее знакомому отказались выдавать соответствующую справку, несмотря на диагностированный рак.

Да и о "добровольной вакцинации" речи уже давно не идет. Некоторые предприятия уже ввели QR-код для сотрудников, без которого работников могут отстранить или перевести на удаленный режим работы.