18 Ноября 2021
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Общество В России
Бедность, пенсионер, подаяние, нищета, кризис (2020) | Фото из открытых источников

В России может появиться автоматический поиск нуждающихся в соцподдержке

Кабмин России внес на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона, который предусматривает механизм автоматического выявления россиян, нуждающихся в социальной поддержке россиян.

Для этого предлагается использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). С этой целью будут использовать сведения об имуществе, находящегося в собственности граждан.

Документом вводится новая задача ЕГИССО, направленная на обеспечение процесса выявления жителей страны, нуждающихся в получении мер социальной защиты.

Авторы инициативы предлагают рассчитывать имущественную обеспеченность и среднедушевой доход на члена семьи с помощью ЕГИССО и сведений от Пенсионного фонда, формируемых на основании данных Федеральной налоговой службы, МВД и Росреестра, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, министерство экономического развития России готово вернуть в прогноз социально-экономического развития оценку уровня бедности.

Данная инициатива уже прорабатывается совместно с Минтрудом. Аналитические расчеты проводятся при формировании линейки целевых показателей для Единого плана по достижению национальных целей.



Теги: соцподдержка, россияне



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