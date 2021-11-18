В России может появиться автоматический поиск нуждающихся в соцподдержке

Кабмин России внес на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона, который предусматривает механизм автоматического выявления россиян, нуждающихся в социальной поддержке россиян.

Для этого предлагается использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). С этой целью будут использовать сведения об имуществе, находящегося в собственности граждан.

Документом вводится новая задача ЕГИССО, направленная на обеспечение процесса выявления жителей страны, нуждающихся в получении мер социальной защиты.

Авторы инициативы предлагают рассчитывать имущественную обеспеченность и среднедушевой доход на члена семьи с помощью ЕГИССО и сведений от Пенсионного фонда, формируемых на основании данных Федеральной налоговой службы, МВД и Росреестра, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, министерство экономического развития России готово вернуть в прогноз социально-экономического развития оценку уровня бедности.

Данная инициатива уже прорабатывается совместно с Минтрудом. Аналитические расчеты проводятся при формировании линейки целевых показателей для Единого плана по достижению национальных целей.