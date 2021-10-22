Путин считает своим главным достижением снижение бедности в два раза

Российский президент Владимир Путин заявил, что, когда он стал главой государства, бедных насчитывалось 40 млн человек, а теперь около 20 млн.

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Снижение этого показателя он назвал главным результатом своей работы. "Что касается того, что удалось сделать. У нас было 40 млн человек за чертой бедности, сегодня непомерно много — 19 с лишним или 20, по разным подсчетам, но все-таки это не 40. Вот это, пожалуй, самый главный результат", — сказал президент, передает ТАСС.

Несмотря на то, что президент России объявил главным врагом государства низкие доходы населения, бедность в стране снижается крайне низкими темпами. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, за год бедность в стране в целом снизилась всего на 0,2% - до 12,1%, а в ряде регионов она составляет 20%. Об этом аудитор сообщил в Совете Федерации, где заслушивали отчет об исполнении бюджета 2020 года.