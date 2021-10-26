Минэкономразвития планирует вернуть бедность в рамки макропрогноза

Министерство экономического развития России готово вернуть в прогноз социально-экономического развития оценку уровня бедности.

Данная инициатива уже прорабатывается совместно с Минтрудом. Аналитические расчеты проводятся при формировании линейки целевых показателей для Единого плана по достижению национальных целей.

Фактически такие межведомственные расчеты уже проводятся и при определенных методологических доработках показатель по уровню бедности может быть отражен в прогнозе социально-экономического развития, пишут "Ведомости" со ссылкой на свой источник.

Несмотря на то, что президент России объявил главным врагом государства низкие доходы населения, бедность в стране снижается крайне низкими темпами. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, за год бедность в стране в целом снизилась всего на 0,2% - до 12,1%, а в ряде регионов она составляет 20%. Об этом аудитор сообщил в Совете Федерации, где заслушивали отчет об исполнении бюджета 2020 года.