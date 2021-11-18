18 Ноября 2021
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Общество В России
Борис Шпигель (2021) | Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Суд продлил арест главе фармхолдинга "Биотека" Борису Шпигелю

Басманный суд Москвы продлил арест владельцу фармацевтического холдинга "Биотэк" и бывшему сенатору Борису Шпигелю, обвиняемому в даче взяток Ивану Белозерцеву в период его работы губернатором Пензенской области.

Шпигель будет находиться под стражей до 20 февраля, заявил его правозащитник Виктория Бурковская. По ее словам, решение будет обжаловано в связи с ухудшением состояния здоровья предппринимателя. "Мы дойдем даже до ЕСПЧ", — отметила адвокат.

Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года экс-губернатор получил через посредников от предпринимателя Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. В ответ глава региона должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.



Теги: Шпигель, Биотек, арест



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