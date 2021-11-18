Суд продлил арест главе фармхолдинга "Биотека" Борису Шпигелю

Басманный суд Москвы продлил арест владельцу фармацевтического холдинга "Биотэк" и бывшему сенатору Борису Шпигелю, обвиняемому в даче взяток Ивану Белозерцеву в период его работы губернатором Пензенской области.

Шпигель будет находиться под стражей до 20 февраля, заявил его правозащитник Виктория Бурковская. По ее словам, решение будет обжаловано в связи с ухудшением состояния здоровья предппринимателя. "Мы дойдем даже до ЕСПЧ", — отметила адвокат.

Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года экс-губернатор получил через посредников от предпринимателя Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. В ответ глава региона должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.