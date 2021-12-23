Против Белозерцева завели дело о незаконном хранении оружия

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщает "Коммерсантъ".

Чиновник подозревается в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.

По данным издания, несколько месяцев назад во время обыска в пензенской администрации был обнаружен пистолет Макарова (ПМ) со спиленным номером, а также 96 патронов к нему.

Обвинение по этому эпизоду Белозерцеву пока не предъявлено. Как пишет газета, на оружии не обнаружено его отпечатков пальцев или биологических следов.

Адвокаты Белозерцева настаивают на том, что пистолет ему не принадлежит. Защита рассматривает новое расследование как способ давления на бывшего губернатора.

Ранее сообщалось, что адвокат бывшего губернатора Пензенской области попросил генпрокурора России Игоря Краснова дать оценку фальсификации доказательств по делу о коррупции.

Белозерцева задержали 21 марта. Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года экс-губернатор получил через посредников от предпринимателя Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. В ответ глава региона должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.

Ранее один из адвокатов Белозерцева сообщил, что экс-губернатор признал факт получения от Шпигеля 20 млн рублей, однако подчеркнул, что они предназначались для избирательной кампании.