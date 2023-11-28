Гособвинитель запросил 13 лет колонии экс-губернатору Пензенской области

Гособвинитель запросил 13 лет колонии строгого режима для экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и 12 лет главе фармацевтической компании ООО "Биотэк" Борису Шпигелю по делу о взятках. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Алексей Шуварин.

Заседание проходит в выездном формате в здании изолятора "Матросская тишина" из-за болезни Шпигеля.

Белозерцева задержали 21 марта 2021 года. Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре 2020 г.ода экс-губернатор получил через посредников от предпринимателя Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн рублей. В ответ глава региона должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.

Ранее один из адвокатов Белозерцева сообщил, что экс-губернатор признал факт получения от Шпигеля 20 млн рублей, однако подчеркнул, что они предназначались для избирательной кампании.