В Генпрокуратуру ушло дело экс-губернатора Белозерцева о взятках

В Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения направлено дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взяток на 31 миллион рублей за предоставление фармкомпании "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении контрактов.

"Следователь передал дело в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сообщил РИА Новости адвокат Белозерцева Алексей Шуварин.

Белозерцева задержали 21 марта 2021 г. Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре 2020 г. экс-губернатор получил через посредников от предпринимателя Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. В ответ глава региона должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов. Ранее один из адвокатов Белозерцева сообщил, что экс-губернатор признал факт получения от Шпигеля 20 млн руб., однако подчеркнул, что они предназначались для избирательной кампании.