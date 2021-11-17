Депутат приморского заксобрания демонстрировал ребенку "предмет интимного характера" - СКР

Следственный комитет подтвердил, что в отношении депутата заксобрания Приморья Артема Самсонова возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

"По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении", - говорится в сообщении приморского СУ СКР.

"В настоящее время подозреваемый задержан, в его квартире проводится обыск, допрашиваются свидетели и потерпевший. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.

СМИ сообщили, что речь идет о демонстрации ребенку секс-игрушки.