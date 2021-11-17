17 Ноября 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Во Владивостоке депутат-коммунист стал фигурантом дела о педофилии, он задержан

СМИ сообщили о задержании во Владивостоке депутата заксобрания Приморского края, секретаря городского отделения КПРФ Артема Самсонова. Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет, но осведомленные источники заявляют о фигурировании депутата в уголовном деле по ст. 132 ч. 4 п. б УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет), передает "Восток Медиа".

"Интерфакс" сообщает, что у Самсонова дома сейчас проходит обыск, приехали следователи СКР, полиция, адвокат депутата, а также его однопартийцы.

Самсонову 47 лет. Он состоит в КПРФ с 2009 года, не раз баллотировался в Госдуму, участвовал в акциях протеста.  



Теги: артем самсонов, владивосток, педофилия, депутат



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