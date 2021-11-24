Защита приморского депутата, подозреваемого в растлении ребенка, заявила о ложных показаниях свидетелей

Депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов, арестованный по подозрению в растлении ребенка, заявил о фальсификации доказательств по его делу.

"Адвокаты нашли в деле неопровержимые факты, указывающие на ложь свидетелей, оговоривших меня", - сообщается в Telegram-канале Самсонова.

Защита будет требовать возбуждения дела за дачу заведомо ложных показаний.

Ранее сообщалось, что свидетели и сам ребенок прошли допрос, в том числе с использованием "детектора лжи".

Напомним, 47-летний депутат приморского заксобрания, коммунист Артем Самсонов объявил голодовку после того, как его задержали по подозрению в растлении 11-летнего ребенка.

На Самсонова завели уголовное дело. Следствие считает, что депутат показывал 11-летнему ребенку "предмет интимного характера" и рассказывал о его предназначении.