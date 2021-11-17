17 Ноября 2021
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Общество В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Кремль признал ошибочность прогнозов о скором завершении пандемии

Продление санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года было техническим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он допустил, что их отменят досрочно, если пандемия завершится. "Поэтому объективно, чтобы каждый раз не продлевать... Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому я думаю, это чисто техническое решение", - сказал Песков.

При этом представитель Кремля признал ошибочность первоначальной оценки ситуации.

"Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода - через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах», - цитирует его "Интерфакс".

По словам Пескова, "скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно".

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что ограничения и QR-коды будут полностью отменены только после окончательного завершения пандемии.



Теги: пандемия, дмитрий песков



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