Кремль признал ошибочность прогнозов о скором завершении пандемии

Продление санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года было техническим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он допустил, что их отменят досрочно, если пандемия завершится. "Поэтому объективно, чтобы каждый раз не продлевать... Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому я думаю, это чисто техническое решение", - сказал Песков.

При этом представитель Кремля признал ошибочность первоначальной оценки ситуации.

"Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода - через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах», - цитирует его "Интерфакс".

По словам Пескова, "скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно".

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что ограничения и QR-коды будут полностью отменены только после окончательного завершения пандемии.