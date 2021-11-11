11 Ноября 2021
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Акция у Вечного огня 23 февраля (2021) | Фото: Накануне.RU

Полная отмена ограничений и QR-кодов возможна только после окончания пандемии - Кремль

Ограничения и QR-коды будут полностью отменены только после окончательного завершения пандемии, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Пандемия продолжается, и по-прежнему это очень и очень серьезная угроза, которая требует очень и очень серьезных мер. Если будет усиленное распространение инфекции, растущее количество заболевших, госпитализированных, будет дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, возникнет потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции и будут вводится дополнительные меры. В зависимости от целесообразности и ситуации каждый регион будет принимать сам. На федеральном уровне их сейчас не планируется, но ситуация развивается не самым благоприятным образом", - заявил представитель Кремля.

Уже несколько дней в СМИ обсуждаются планы властей о введении QR-кодов при поездках в самолетах и на поездах, однако в Кремле продолжают заявлять, что такие меры не рассматривают (да и не в полномочиях Кремля этот вопрос, а оперативного федерального штаба).

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Теги: qr-коды, пандемия, ограничения, дмитрий песков



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