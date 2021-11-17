Полная очистка озера Шарташ в Екатеринбурге займет три года

Реабилитация и очистка озера Шарташ в Екатеринбурге от мусора и донных отложений займет три года. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал директор Шарташского лесного парка Артур Зиганшин.

Напомним, этим летом для очистки Шарташа от мусора запустили специальную машину-амфибию. В итоге общими усилиями с помощью дайверов за несколько дней со дна подняли почти 15 тонн водорослей.

Как сообщил Зиганшин, основные мероприятия по очистке пройдут в 2022-2024 годах.

"Общий объем финансирования из федерального бюджета составит более 446 млн рублей. В соответствии с разработанной документацией, объем вынимаемых донных отложений и мусора составит более 460 тысяч кубометров", - рассказал директор.

По его словам, вся работа займет три года.

"Такие работы в последний раз проводились очень давно. На первом этапе очистки выбрана северо-западная часть озера, где в настоящий момент очень сильно заболочена береговая линия и очень низкий уровень воды. Все выбранные донные отложения будут вывозиться с территории лесопарка и впоследствии складироваться и утилизироваться", - пояснил Зиганшин.

Он добавил, что есть разные способы их использования в дальнейшем.

"Можно использовать в качестве удобрений и при благоустройстве городской среды. Посмотрим, какие варианты будут приемлемы на тот момент", - заключил Артур Зиганшин.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, что строительство термального комплекса "Баден-Баден" на берегу Шарташа может начаться уже весной следующего года.