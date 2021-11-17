Термальный комплекс "Баден-Баден" у Шарташа могут начать строить следующей весной

Строительство термального комплекса "Баден-Баден" на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге может начаться уже весной следующего года. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил директор Шарташского лесного парка Артур Зиганшин.

Напомним, в июне стало известно, что два участка на берегу озера Шарташ собираются отдать под застройку станции водных видов спорта "Мыс Экстрим" и термального комплекса "Баден-Баден". Планировалось, что обе зоны из категории Р-1 (зона отдыха населения) перейдут в категорию Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий). Однако в сентябре депутаты гордумы Екатеринбурга отклонили пакет изменений в ПЗЗ.

Как рассказал сегодня Зиганшин, процедура перевода участка из категории Р-1 в Р-4 прошла общественные обсуждения.

"Сейчас у нас идет стадия эскизного проектирования. Мы сами нацелены на более тесное взаимодействие с общественностью и горожанами. Изначально инвестору ставилась задача максимально легко и открыто войти в проект. Когда городской думой планируется повторное рассмотрение вопроса о смене категории – мне пока неизвестно. Я очень рассчитываю, что это произойдет в ближайшее время", - рассказал директор лесопарка.

По его словам, как только инвестор будет готов выйти на стадию проектирования, продолжится работа с союзом архитекторов, общественностью и профессиональными сообществами.

"В настоящий момент ведется корректировка эскизных решений. Общая сумма инвестиций, которые планируется вложить в строительство комплекса – порядка 1,5 млрд рублей. Это частные инвестиции. Частично проект получил удорожание, причиной стал рост цен на строительные материалы", - пояснил Зиганшин.

Он уточнил, что комплекс разместится на южном берегу озера Шарташ.

"В данном месте у нас в 1982 году размещался поселок Пески и песчаные месторождения. В июле 82-го года они были уничтожены водной стихией, с тех времен там образовался пустырь. Мы специально подбирали место, которое позволит избежать ненужной вырубки лесного массива. Это готовая площадка, которая является "сердцем" Шарташского лесопарка", - отметил директор.

Он добавил, что в ближайшее время должны быть закончены процедуры с прохождением всех регламентов.

"И весной 2022 года инвестор уже выйдет на площадку. Срок реализации первой очереди – 2023 год. Вторая очередь – 2024-2025 годы", - заключил Артур Зиганшин.