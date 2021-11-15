В Нижневартовске избивший врача муж пациентки-мусульманки предстанет перед судом

В Нижневартовске, избивший врача 30-летний муж пациентки-мусульманки предстанет перед судом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Мужчине было предъявлено обвинение по статье хулиганство. Ранее обвиняемому была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Например, покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи, сетью Интернет.

"Следствием установлено, что 21 сентября 2021 года обвиняемый, находился в помещении частной медицинской клиники "А-мед" в Нижневартовске. Грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником, который проводил ее осмотр, нанес последнему множественные удары руками по различным частям тела. В результате врачу причинен легкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

Буйного супруга остановил медперсонал, а позже задержала полиция. При этом сам доктор отмечает, что раньше среди его пациенток также были и мусульманки, однако с подобными действиями со стороны их мужчин он никогда не сталкивался.