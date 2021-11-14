В Свердловскую область пришла крупная партия вакцины "Спутник Лайт"

В Свердловскую область поступила партия вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Как написал сегодня глава региона в своем Instagram, в день на прививку в области приходят по 15-20 тысяч человек. При этом некоторые идут во второй, а кто-то уже и в третий раз.

"Сегодня в Свердловскую область пришла крупная партия в 81 тысячу доз "Спутника Лайт". И еще пришли 39 тысяч доз "Спутника V". После оформления всех документов вакцина начнет поступать в прививочные пункты", - сообщил Куйвашев.

Также он напомнил, что в регионе были введены QR-коды для посещения общественных мест.

"Это вынужденная мера, но уровень вакцинации повысился. И ситуация почти сразу стала стабилизироваться", - добавил губернатор.

Напомним, ранее в пунктах вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге возникла острая нехватка вакцин, и при этом – гигантские очереди из желающих поставить прививку. Ажиотаж возник на фоне введения обязательного режима QR-кодов.