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ПНИПУ, студенты, учеба, вуз (2017) | Фото: vk.com

В ПНИПУ передумали отчислять непривитых студентов

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете передумали отчислять студентов за отказ от вакцинации. Соответствующий приказ уже опубликован на сайте университета, передает корреспондент Накануне.RU.

"В пункте 8 слова "вплоть до увольнения (отчисления) исключить", - говорится в тексте приказа о внесении изменений в приказ "Об обязательной вакцинации".

Ранее в документе говорилось, что студентов и сотрудников Пермского национального исследовательского политехнического университета могут увольнять и отчислять при отказе от вакцинации без уважительных причин.

Позднее в документ вносилось изменение - была опубликована новая версия приказа, пункт об отчислениях непривитых был не исключен, а дополнен. В документе уточнялось, что речь идет о студентах старше 18 лет.

После критики губернатора края Дмитрия Махонина, ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов заявил, что отчислять непривитых студентов из вуза и не планировали. Вину ректор вуза переложил на журналистов, которые "зацепились за слово отчисление".

"Это была наша собственная инициатива. Мы хотели своим приказом побудить к конкретным действиям и другие учебные заведения высшего образования в Пермском крае. Некоторые СМИ зацепились за слово отчисление, но я всегда говорю, мы любим наших студентов. Никто не собирается и не собирался их отчислять за непрохождение вакцинации", - сообщают со ссылкой на Ташкинова местные СМИ.

На сегодняшний день в ПНИПУ привито 95% преподавателей и менее 80% студентов.

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Теги: ПНИПУ, вакцинация, коронавирус, студенты, отчисление



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