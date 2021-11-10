Студентов и сотрудников ПНИПУ могут увольнять и отчислять из-за отказа от вакцинации

Студентов и сотрудников Пермского национального исследовательского политехнического университета могут увольнять и отчислять при отказе от вакцинации без уважительных причин, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом говорится в приказе 3854-В от 09.11.2021 г. "О прохождении обязательной вакцинации против COVID", опубликованном на сайте вуза с подписью исполняющего обязанности ректора Анатолия Ташкинова.

Руководителям всех структурных подразделений ПНИПУ необходимо до 1 декабря обеспечить прохождение 80% работников и обучающихся обязательной вакцинации. Также необходимо усилить контроль за соблюдением всех "противоковидных" мер, а от и.о. первого проректора Шевелева требуют, чтобы он рассмотрел возможность прохождения вакцинации на территории университета.

Невакцинированных работников вуза будут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Также ряд руководителей университета этим же приказом назначены ответственными за информирование об обязательной вакцинации. Наиболее интересен восьмой пункт приказа.

"В случае неисполнения настоящего приказа без уважительной причины, работники и обучающиеся университета могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения (отчисления)", - говорится в документе.