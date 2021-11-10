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Политика Приволжский ФО Пермский край
Пермский национальный исследовательский политехнический университет ПНИПУ (2016) | Фото: permtpp.ru

Губернатор Пермского края выступил против отчислений из вузов из-за отказа от вакцинации

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил против отчисления невакцинированных студентов из вузов.

Он заявил, что необходимо выработать коллективный иммунитет от коронавируса, не доводя ситуацию до абсурда.

"Считаю, что угроза отчисления студентов за отказ в вакцинации — это не та мера, которая побудит их делать прививки. Скорее, наоборот. Поэтому порекомендовал бы подумать над другими вариантами стимулирования студентов к вакцинации. Уверен, что они есть", - приводит слова главы региона портал 59.RU.

Как сообщало Накануне.RU, ранее на сайте образовательного учреждения появился приказ, согласно которому, студентов и сотрудников Пермского национального исследовательского политехнического университета могут увольнять и отчислять при отказе от вакцинации без уважительных причин.

"В случае неисполнения настоящего приказа без уважительной причины, работники и обучающиеся университета могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения (отчисления)", - говорится в восьмом пункте документа.

Отметим, что в настоящий момент на сайте опубликована новая версия приказа. Впрочем, пункт восемь - об отчислениях непривитых не исключен, а дополнен. В документе было уточнено, что речь идет о студентах старше 18 лет.

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Теги: приказ, ПНИПУ, вакцинация, отчисления, Дмитрий Махонин



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