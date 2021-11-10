Врачей-антипрививочников надо привлекать к уголовной ответственности - Мурашко

Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко выступил за строгую ответственность, в том числе – уголовную, для врачей-антипрививочников.

"Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто <...> сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-"антиваксеры" заболели", - отметил министр, выступая на комитете Госдумы по охране здоровья.

Мурашко добавил, что не призывает "к каким-то резким движениям". "Но мы понимаем, что медики должны быть в этой ситуации как раз более продвинутыми, на мой взгляд, это крайне некорректное поведение", - заключил министр.

Напомним, накануне депутаты Госдумы предложили пригласить выступить с отчетом о ситуации главу федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяну Голикову. Но постановление о приглашении, предложенное коммунистами, принято не было – спикер палаты Вячеслав Володин предложил своему заму Александру Жукову просто "переговорить со штабом и Голиковой на эту тему".