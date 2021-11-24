В России на 37 антиваксеров могут завести уголовные дела

В России региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет РФ информацию о 37 антиваксерах, которых нашли в социальных сетях.

1 ноября федеральный аппарат ведомства поручил представительствам в субъектах искать в соцсетях и СМИ людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в правоохранительные органы.

Особое внимание уделяется медработникам. Наказывать за такую агитацию могут по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ. Надзорный орган пока не проанализировал информацию, полученную из регионов, и не может назвать предварительные результаты кампании. Самый значительный "улов" в Карелии — 18 человек.

На втором месте Ростовская область — восемь материалов, а на третьем — Волгоградская область, где обнаружили пять противников вакцинации.

Еще два материала было направлено в правоохранительные органы Росздравнадзором по Смоленской области и по одному агитатору нашли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области.

Люди, выступающие против вакцинации, опасны тем, что тормозят формирование коллективного иммунитета, подчеркнула врач-инфекционист Ольга Хоркавая.

Как отметила врач вирусолог-иммунолог Жанна Бикаева, чтобы мотивировать людей прививаться, достаточно показать им переполненные больницы и дать послушать людей, которые пролежали в реанимации, считает она, пишут "Известия".

Ранее глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко выступил за строгую ответственность, в том числе – уголовную, для врачей-антипрививочников. Мурашко добавил, что не призывает "к каким-то резким движениям". "Но мы понимаем, что медики должны быть в этой ситуации как раз более продвинутыми, на мой взгляд, это крайне некорректное поведение", - заключил министр.