Российским властям рекомендуют научить граждан искать фейки о вакцинации

Автономная некоммерческая организация "Диалог" проанализировала стратегии по противодействию фейковой информации, а также "по организации контркампании против дезинформации и личностей ковид-диссидентов", которые проводятся за рубежом.

Как следует из аналитической записки, некоторые практики предлагается использовать в России. Как считают в "Диалоге", борьба с фейковой информацией и дискредитация ковид-диссидентов – вполне распространенная практика. Главным образом связанные с этим информационные стратегии за рубежом направлены на обучение населения самостоятельно различать фейковую информацию о коронавирусе и вакцинации.

Как говорится в документе, противодействовать медийным "ковид-диссидентам и антиваксерам" могли бы независимые эксперты и популяризаторы науки, в том числе из академической среды, пишут "Известия".

Ранее глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко выступил за строгую ответственность, в том числе – уголовную, для врачей-антипрививочников. Он отметил, что не призывает "к каким-то резким движениям". "Но мы понимаем, что медики должны быть в этой ситуации как раз более продвинутыми, на мой взгляд, это крайне некорректное поведение", — заключил министр.