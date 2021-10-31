Российские гимнастики выиграли медальный зачёт ЧМ. Дина Аверина – 18-кратная чемпионка мира

Российские спортсменки выиграли медальный зачёт чемпионата мира по художественной гимнастике, который завершился в японском Китакюсю.

У подопечных Ирины Винер-Усмановой в итоге оказалось 13 наград (7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых). На втором месте финишировала сборная Италии с 5 наградами (1-3-1), третьей стала сборная Беларуси с 7 наградами (1-2-4).

Большую часть медалей в составе сборной России завоевала Дина Аверина. Ей не было равных в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также в индивидуальном многоборье. Дина Аверина – 18-кратная чемпионка мира, что является рекордом. До сегодняшнего дня рекордсменкой была другая россиянка Евгения Канаева с 17 победами на мировых первенствах.