МИД пообещал сделать все возможное для защиты 37 россиян, захваченных ВСУ

Россия предпримет все возможные меры, чтобы защитить права россиян, в том числе в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения об удержании в украинском плену 37 российских граждан, проживающих в селе Старомарьевка.

По словам Захаровой, в населенный пункт периодически "наведываются" военнослужащие ВСУ для проведения "фильтрационных мероприятий". Украинские военные вводят комендантский час и запрещают местным жителям выходить из домов в целях проверки паспортного режима, рассказала дипломат. Кроме того, у граждан, имеющих паспорта России и ДНР, данные документы, изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям.

Представитель МИД призвала ФРГ, Францию и ОБСЕ побудить Киев прекратить насилие в Донбассе.

Захарова добавила, что на данный момент в селе находятся представители Международного Комитета Красного Креста и сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ведущие наблюдение за ситуацией с беспилотников. Местных жителей снабдили продуктами питания и предметами первой необходимости.

Ранее сообщалось, что ВСУ захватили находящийся в "серой зоне" поселок Старомарьевка. Telegram-канал "Донбасс решает" со ссылкой на родственника жителей Старомарьевки утверждал, что украинцы заняли село и остались там.

Обстановка в Донбассе обострилась в последние недели. 27 октября генштаб ВСУ сообщил о первом применении турецкого беспилотника для уничтожения артиллерии ДНР в районе населенного пункта Гранитное.

Как отмечал телеграм-канал Центра анализа стратегий и технологий, если верить карте, то "Байрактар" (Bayraktar) залетел вглубь территории, контролируемой ВСН, на 15 км, якобы удар произошел в районе Тельманово/Бойковское. Это может опровергать данные ВСУ о применении беспилотника до пересечения линии соприкосновения.