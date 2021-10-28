28 Октября 2021
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Спорт Свердловская область
Игорь Шалимов (2021) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

"Не хватило забитого гола": Шалимов объяснил вылет "Урала" из Кубка России

Главный тренер "Урала" Игорь Шалимов объяснил вылет своей команды из Кубка России.
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Напомним, накануне клуб из Екатеринбурга в гостях уступил "Камазу" из Набережных Челнов и покинул турнир уже после группового этапа.

Как заявил Шалимов после матча, "нет смысла говорить про качество игры".

"Соперник идет дальше, а мы едем домой. Мы смотрели, как играет наш сегодняшний соперник, знали о схемах, а также игроков "Камаза", их стиль игры. Мы все знали", - цитирует тренера официальный сайт "Урала".

Также он объяснил, чего не хватило для победы.

"Забить гол. При счете 0:0 у нас было два момента. Мы их не реализовали, нанесли не такие удары, которые нужны в таких эпизодах. И, конечно, хорошо сыграл их вратарь", - признал Шалимов.

Напомним, жеребьевка стадии плей-офф состоится на следующей неделе. Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут весной следующего года.

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"Не хватило забитого гола": Шалимов объяснил вылет "Урала" из Кубка России

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Теги: Шалимов, Урал, Кубок России



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